  • عاجل:مباشر - (الهلال - الزمالك) في السوبر المصري السعودي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نصر أكتوبر حريق الوادي الجديد ملكة جمال مصر 2018 مرتضى منصور تركي آل الشيخ محمد صلاح أسعار الذهب

    فصائل المعارضة السورية تسحب سلاحها الثقيل من ريف إدلب

    06:15 م السبت 06 أكتوبر 2018
    فصائل المعارضة السورية تسحب سلاحها الثقيل من ريف إدلب

    ارشيفية

    دمشق (د ب أ)

    سحبت فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، سلاحها الثقيل تنفيذًا لاتفاق سوتشي المُبرم بين تركيا وروسيا.

    قال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير المعارضة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سحب جيش إدلب الحر وفيلق الشام مدافع ميدان وعربات نقل جنود من منطقة أبو ظهور في ريف إدلب الشرقي التي تقع تقريبا على حدود المنطقة المنزوعة السلاح".

    وأضاف المصدر، أن "عملية سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة هو عدد قليل باعتبار هذه المنطقة لا يتواجد فيها سلاح ثقيل لأنها خط جبهة وعادة ما يكون السلاح الثقيل في الخطوط الخلفية".

    وأشار المصدر، إلى أن " عملية سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح يشمل جميع الفصائل الثورية، التي التزمت باتفاق سوتشي على أن يتم ذلك بحلول ال 15 من الشهر الجاري".

    ومن المقرر أن تبدأ الفصائل بسحب السلاح الثقيل من المنطقة منزوعة السلاح، قبل منتصف تشرين أول/أكتوبر الحالي.

    وتوصلت تركيا وروسيا الى اتفاق في مدينة سوتشي الروسية في 18 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي يقضي بالتوصل إلى إنشاء منطقة عازلة بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة في محافظات إدلب وحماة وريف حلب.

    وتتراوح مساحة هذه المنطقة العازلة من 15 إلى 25 كيلومترا، وسوف تخضع لدوريات أمنية من جانب القوات الروسية والتركية.

    المعارضة السورية سوريا تركيا روسيا جيش إدلب منطقة منزوعة السلاح

    الخبر التالى:

    مقتل وإصابة 11 من شرطة بوركينا فاسو في هجوم شمال البلاد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان