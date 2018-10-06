آبي وبومبيو يتفقان على ضرورة حث كوريا الشمالية على التخلي عن السلاح النووي

طوكيو (أ ش أ)

اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، على ضرورة حث كوريا الشمالية على اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وذلك على خلفية سعي الجانبين إلى تنسيق سياساتهما قبيل زيارة بومبيو المقررة إلى بيونج يانج غدا الأحد.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية -في بيان بثته وكالة أنباء (كيودو)-: إن آبي وبومبيو أكدا على ضرورة تنفيذ العقوبات الأممية ريثما تتخلى كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية.

وفي مستهل اجتماعهما الذي جرى بمكتب رئاسة الوزراء في طوكيو، قال آبي لـ بومبيو: "نود تنسيق سياساتنا إزاء قضية المختطفين والقضية النووية والصاروخية لدى كوريا الشمالية."

ووضع آبي حل قضية الاختطاف، على رأس أولويات بلاده، معربا عن استعداده الانخراط في محادثات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي.

وبدوره، وعد بومبيو بإثارة قضية اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية في فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، خلال اجتماعه المقرر مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

كما التقى بومبيو بوزير الخارجية الياباني تارو كونو في وقت سابق اليوم، حيث أكد الأخير وجود هدف مشترك بين طوكيو وواشنطن يتمثل في ضرورة حل قضية المختطفين.

وسيعمل بومبيو خلال زيارته إلى بيونج يانج على الاتفاق على تفاصيل القمة الثانية بين أمريكا وكوريا الشمالية، والتي توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدها "في المستقبل غير البعيد".