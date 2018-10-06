رئيس اليمن يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر

عدن (أ ش أ)

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى ال45 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وقال هادي - في برقيته التي أوردتها وكالة الأنباء اليمنية سبأ - : "نستذكر في هذه المناسبة العظيمة بكل فخر واعتزاز تلك الانتصارات الخالدة للأمة العربية التي سطرتها القوات المسلحة المصرية دفاعاً عن الأراضي المصرية والأمة العربية، وضربت خلالها أروع الأمثلة في التضحية والدفاع وقدمت خيرة جنودها وضباطها فداء لأرضهم حتى تحقق النصر".

وأضاف : "لن ينسى اليمنيون وهم يستذكرون هذه الانتصارات ، مساندة الجيش المصري لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة التي وقفت فيها مصر الى جانب اليمن وقدمت الكثير من التضحيات حتى انتصرت الجمهورية وتم القضاء على حكم الإمامة الكهنوتي" .. لافتاً الى أن هذا الدور يتكرر اليوم في مشاركة مصر حالياً في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ضد المليشيا الانقلابية دفاعاً عن الشعب اليمني وإرادته.

وأكد أن الذكرى ال45 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر ستظل ملحمة خالدة يتذكرها العرب بكل فخر، سطرها شهداء مصر الأبرار بتضحياتهم واستبسالهم في هذه الحرب لتحرير الأراضي المصرية .. متمنياً لسيادته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مصر العربية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات اليمنية المصرية مزيداً من التطور والنماء.

كما بعث رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بمناسبة حلول الذكرى حرب أكتوبر المجيدة.