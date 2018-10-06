"الصدر" يدعو رئيس الوزراء العراقي الإبقاء على المناصب الحساسة تحت إشرافه

كتب – محمد عطايا:

دعا مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، يدعو رئيس الحكومة العراقية المكلف الإبقاء على وزارتي الداخلية والدفاع والمناصب الأمنية الحساسة تحت إشرافه

وقال الصدر في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، تعليقا على تدوينة كتبها في 4 أكتوبر: "أولا، على رئيس الوزراء أن يبقي وزارة الدفاع والداخلية بل كل المناصب الأمنية الحساسة بيده حصرا ولا يحق لأي حزب أو كتلة ترشيح أحد لها، فجيش العراق وشرطته وقواته الأمنية يجب أن يكون ولاؤها للوطن حصرا".

وكان الصدر، الداعم الرئيس لتحالف سائرون، أعلن منذ يومين، عدم مشاركة أى من أعضاء التحالف فى الحكومة الجديدة المقبلة.

وقال الصدر -على موقع التدوينات الصغيرة تويتر- " إنه أوعز بعدم ترشيح أى شخصية من تحالفه للمناصب الوزارية فى الحكومة القادمة" .. مبينا أن ذلك يأتى من أجل إفساح المجال أمام خيارات عبد المهدى لتشكيل حكومته.