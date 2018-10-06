ليبرمان يأمر بتضييق منطقة الصيد قبالة سواحل غزة

تل ابيب (د ب أ)

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم السبت، بتضييق نطاق منطقة صيد الأسماك في غزة من تسعة إلى ستة أميال.

وصدر الأمر بعد أعمال الشغب العنيفة التي اندلعت أمس الجمعة ، ومحاولات إطلاق المسير البحري ،وهى قوارب لكسر الحصار حول غزة، بحسب صحيفة "يديعوت احرونوت".

وطالب ليبرمان، اليوم السبت، مسؤولي الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، ومنسق الأنشطة الحكومية في المناطق الفلسطينية بأن يكونوا مستعدين للعمل في حالة استمرار العنف.

كان ليبرمان قد حذر ، أمس الجمعة ،قادة حماس من التصعيد.

وكثف الفلسطينيون مؤخرا من احتجاجاتهم بما في ذلك تنظيم تجمعات ليلية على الأطراف الحدودية مع إسرائيل، وذلك في إطار مسيرة العودة التي انطلقت في الثلاثين من شهر مارس الماضي.

واسفرت الاشتباكات عند الحدود مع غزة بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين حتى أمس الجمعة عن مقتل 198شخصا وإصابة نحو 22 ألف آخرين.