ميلانيا: لا أتفق دائمًا مع تغريدات ترامب.. وركزوا مع أفعالي لا ملابسي

كتب - هشام عبد الخالق:

نشر مراسل البيت الأبيض التابع لوكالة رويترز جيف ميسون، عدة صور على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، حول زيارة قرينة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب إلى مصر.

وذكر المراسل في تغريدة أن ميلانيا ترامب تقول إنها لا تتفق دائمًا مع تغريدات زوجها (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، وأنها تخبره بذلك، وهو في بعض الأحيان يستمع إليها، وأحيانًا أخرى لا.

وكتب ميسون، في تغريدة أخرى، أن السيدة الأولى للولايات المتحدة أخبرت المراسلين في مصر أنها تتمنى أن يركز الجميع على ما تفعله وليس الملابس التي ترتديها.

وقالت ميلانيا ترامب، بحسب ما ذكر ميسون، إن التعليقات السلبية المزعومة التي نُسبت إلى زوجها عن بعض الدول الإفريقية لم يذكرها أحد في رحلتها التي تقوم بها، وإنها لم تسمعه يقول مثل هذه التعليقات.

يُذكر أن ميلانيا ترامب تقوم حاليًا بزيارة إلى مصر، في ختام جولتها الإفريقية التي شملت أيضًا كلًا من غانا وملاوي وكينيا، في محاولة للترويج لحملة "كن الأفضل" التي أطلقتها لمساعدة الأطفال.