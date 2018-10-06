مسؤول إيراني يتوعد نتنياهو: ستهرب في البحر المتوسط قريبًا

(أ ف ب):

وجّه نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، تحذيرا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة، دعاه فيه إلى "التدرب على السباحة في البحر المتوسط" لأنه قد يجبر على الهرب بحرا.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن العميد سلامي قوله "أدعو رئيس وزراء الكيان الصهيوني إلى التدرب على السباحة لأنه لن يكون لديه قريبا من خيار سوى الهرب بحرا".

وخلال تجمع تعبوي لقوات الباسيج الايرانية في أصفهان، قال العميد سلامي إن حزب الله اللبناني، حليف إيران، قادر على تدمير إسرائيل.

وقال نائب القائد العام للحرس الثوري في هذا الصدد "لا يصلون الى مستوى تشكيل تهديد لنا، حزب الله يكفي لتدميرهم".

ولا تعترف إيران بإسرائيل، ومنذ الثورة الإسلامية في 1979 تهدد طهران الدولة العبرية بالزوال، إلا أن المسؤولين الإيرانيين يحرصون على عدم ربط هذا الأمر بهجوم إيراني مباشر.

وفي 2015 قال المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، إن إسرائيل ستزول خلال خمسة وعشرين عامًا، وأضاف "بإذن الله، لن يكون هناك شيء اسمه الكيان الصهيوني بعد خمسة وعشرين عاما".

وإيران هي حليفة النظام السوري في حربه ضد الفصائل المعارضة والإسلامية المتطرفة في سوريا، وتواصل إسرائيل التحذير من أنها لن تدع إيران تستخدم سوريا منطلقاً لضربها، بعد أن نفذت عدة ضربات في سوريا قالت انها استهدفت مواقع إيرانية.

وفي أيلول/سبتمبر اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة إيران بمواصلة السعي للحصول على السلاح النووي متعهدا "عدم السماح أبدا لنظام يدعو إلى تدميرنا بتطوير أسلحة نووية".