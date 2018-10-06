قائد الامن الداخلي الايراني: خطنا الاحمر أمن المواطنين ولا نتساهل في ذلك

القاهرة- (مصراوي):

أكد العميد حسين اشترى، قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، أن المواطنين خط أحمر لدى قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة في البلاد، حسبما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية فارس.

وقال العميد اشتري، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مراسم الاستعراض الصباحي المشترك لقوى الامن الداخلي بطهران، إن الخط الاحمر لقوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة هو أمن المواطنين، مُشددا على أن القوات لن تتساهل ولن تحابي أحدًا في ذلك.

وأضاف: "أن العدو قد اطلق حربه الاقتصادية اليوم حيث ينبغي أن نؤدي الدور في هذا المجال، ولله الحمد ان ابناء الشعب في القوات المسلحة قد اتخذوا خطوات جيدة".

ونوه قائد الأمن الداخلي الإيراني إلى مواجهة طهران مشاكل في المجالات الاقتصادية والسوق، في الأشهر الأخيرة الماضية، مُشيرا إلى أن القوات تمكنت من خلال اجراءاتهم الأمنية من الكشف عن المخلين بالنظام الاقتصادي وتم اعتقالهم وتسليمهم للجهات المختصة عبر التنسيق مع السلطة القضائية.

واكد العميد اشتري انه تم الكشف كذلك عن الذين اخلوا باوضاع السوق وكان لهم دور في تحديد اسعار العملة الاجنبية والمسكوكات الذهبية وجرى من ثم اعتقالهم بالتنسيق مع السلطة القضائية كما تم تحديد واعتقال محتكرين لسلع اساسية.