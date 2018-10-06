داعية سعودي يدعو ممثلي الديانات السماوية لزيارة الأماكن المقدسة في القدس

كتب - هشام عبد الخالق:

حثّ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، المسلمين على تكوين وفود إلى جانب المسيحيين واليهود، بغرض القيام بزيارات مُجمعة إلى الأماكن المقدسة في القدس.

وقال العيسي، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "يجب علينا أن نرسل وفدًا للسلام يتكون من ممثلين عن الثلاث ديانات الإبراهيمية، الإسلام والمسيحية واليهودية، ويجب عليهم أن يزوروا جميع الأماكن المقدسة".

وتابع العيسى، يجب عليهم أن يقابلوا الجميع لإيجاد أرضية مشتركة، وتوفير أرضية خصبة لإيجاد حلول للسلام.

وشدد العيسى على ضرورة أن يتكون الوفد من قادة دينيين من الأديان الثلاثة بدلًا من الشخصيات السياسية. وقال: "يجب أن يكون الوفد مستقلا عن السياسة، وألا يكون لديهم أجندة سياسية على الإطلاق، لأنهم سيكونون أكثر تأثيرًا بدون تلك الأجندة السياسية".

وأوضح العيسى، أنه يجب ألا تنظر إلى الوفود على أنها من دولة معينة، وستمثل هذه الزيارة العالم الإسلامي والمسيحي واليهودي، ولا علاقة لها بأي دولة على الإطلاق.

وأكد وزير العدل السابق في السعودية، في المقابلة التي أُذيعت يوم الخميس، أنه يرى الاجتماع المرتقب في القدس على أنه خطوة نحو ما سيصبح يومًا ما قبولًا واسعًا لمختلف الأديان.

وعلى الرغم من أن السعودية لا تعترف سوى بالديانة الإسلامية فقط، قال العيسى، إنه "بلا شك سيأتي يوم ما يستطيع فيه كل الناس الذهاب لأي دولة وممارسة عقائدهم الدينية علانية".

وترى شبكة "فوكس نيوز" أن موقف العيسى يعكس "دفء العلاقات" بين الدولة السُنية وإسرائيل، اللتان كونتا عدوًا مشتركًا في المنطقة وهو إيران.