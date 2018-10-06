مصدر سوري: مقتل 9 وإصابة 20 في انفجار بريف حلب

دمشق (د ب أ)

أفاد مصدر طبي سوري بمقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في انفجار سيارة بمدينة عزاز بريف حلب الشمالي اليوم السبت .

وقال طبيب في مستشفى الهلال الأزرق في مدينة عزاز، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن أربعة من الجرحى حالتهم حرجة جراء إصابتهم في انفجار داخل مستودع محروقات في المنطقة الصناعية بمدينة عزاز .

وأضاف أن فرق الدفاع المدني والاطفاء والأهالي يعملون على إخماد الحريق خوفاً من وصوله إلى محال أخرى في المنطقة الصناعية .

ونفى مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في مدينة عزاز أن" يكون الانفجار ناجم عن عمل إرهابي"، مضيفا:" بدأت الجهات المختصة التحقيق في الحادث.

وشهدت مدينة عزاز عدة انفجارات منذ بداية العام الحالي واتهمت فصائل المعارضة الموالية لتركيا تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) ووحدات الحماية الكردية بالوقوف خلفها .