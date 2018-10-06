روسيا: سياسة الغرب حولت ليبيا إلى معقل للإرهاب

اثينا/موسكو (د ب ا)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، السبت، أن سياسة الغرب قصيرة النظر حولت ليبيا إلى معقل للإرهاب.

وقال بوجدانوف في كلمة في المنتدى الدولي "حوار الحضارات: في العاصمة اليونانية أثينا"، إن "الجماعات الإرهابية الموجودة في القارة الأفريقية خطيرة بشكل خاص، والكثير منها تتخذ مواقف الإسلام الراديكالي"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف "نظرا لسياسات الدول الغربية القصيرة النظر، أصبحت ليبيا معقلا للإرهاب. ويتأزم الوضع بسبب عودة المقاتلين الذين قاتلوا في العراق وسورية وأفغانستان إلى أفريقيا".

كان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي المعين من جانب مجلس النواب المنتخب ،قد تعهد بعد تحرير مدينتي بنغازي ودرنة من الارهابيين، بتطهير كل الأراضي الليبية التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" و منظمات إرهابية أخرى.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهي، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته