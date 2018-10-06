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ميركل تحذر من انقسامات أخرى في ألمانيا وأوروبا

02:56 م السبت 06 أكتوبر 2018
ميركل تحذر من انقسامات أخرى في ألمانيا وأوروبا

أنجيلا ميركل

كيل، ألمانيا (د ب أ)

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من حدوث مزيد من الانقسام في ألمانيا وأوروبا.

وقالت زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي خلال "مؤتمر ألمانيا" لشباب التحالف المسيحي في مدينة كيل اليوم السبت إنه لا ينبغي البدء مجددا في الانقسام لمجموعات: هنا مهاجرون، وهناك ألمان، وهنا شرق، وهناك غرب.

وذكرت ميركل أن الأمر يبدأ بكلمات، لينتهي بأفعال، وقالت: "الكرامة، كرامة كل إنسان، لا يجوز انتهاكها"، مضيفة أن تحالفها المسيحي يشمل كافة القطاعات من المحافظين والليبراليين، حتى الاشتراكيين.

أنجيلا ميركل ألمانيا أوروبا الحزب المسيحي الديمقراطي

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