الجزائر: لا أزمة في علاقاتنا مع فرنسا

الجزائر (د ب أ)

نفى أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري اليوم السبت وجود أزمة سياسية بين بلاده وفرنسا على خلفية التصريحات التي أطلقها السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر، بيرنارد باجولي.

وقال أويحيى، في مؤتمر صحفي اليوم السبت :" لن تكون هناك أزمة علاقات مع فرنسا، بين الجزائر وفرنسا عدة لقاءات وأهمها لقاء رفيع المستوى في شهر ديسمبر المقبل".

ولفت إلى أن برنارد باجولي، السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر، يستهدف هدم العلاقات بين البلدين ، مستشهدا بالمثل المشهور " "القافلة تسير والكلاب تنبح".

وأوضح أويحيى أن قرار السلطات الجزائرية بسحب الحراسة الأمنية من القنصليات الفرنسية المتواجدة بالجزائر يدخل في اطار المعاملة بالمثل ، مشيرا إلى أن " فرنسا تتصرف اليوم بطريقة معينة في التأشيرة وسنرد عليها بالمثل".

كان باجولي، السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر وقائد جهاز الاستخبارات الخارجية السابق، هاجم النظام الجزائري والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين لن تعرف تقدما كبيرا في ظل النظام الحالي، وأن الرئيس بوتفليقة باق على الحياة بطريقة اصطناعية.