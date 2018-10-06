فيديو جديد لكلينتون ومونيكا قبل انكشاف الفضيحة الجنسية

القاهرة (مصراوي)

كشفت مكتبة كلينتون على قناتها على يوتيوب مقطعا مصورا يظهر فيه الرئيس الأمريكي الأسبق بل كلينتون وهو يضع يده حول خصر المتدربة في البيت الأبيض آنذاك مونيكا لوينسكي.

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن اللقطات تعود إلى 18 فبراير 1997 عندما كان العلاقة الجنسية القائمة بين لوينسكي وكلينتون قائمة.

تكشفت فضيحة لوينسكي-كلينتون في يناير من العام التالي (1998)، والتي كادت أن تطيح بالرئيس الأمريكي من منصبه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقطع المصور التقط في المكتب البيضاوي بعد أن ألقى كلينتون كلمته الأسبوعية.

وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها هذه المقطع.

واضطرت مكتبة كلينتون إلى الكشف عنه بموجب قانون حرية تداول المعلومات.

في المقطع يظهر الرئيس الأمريكي وقد أنهى التصوير مع بعض الموظفين ثم مد زراعه داعيا لمونيكا لتنضم إليه.

قال كلينتون بنبرة حاسمة بعض الشيء: "تقدمي مونيكا." ثم ظهرت المتدربة تسير باتجاه الرئيس.

وقفت لوينسكي إلى جانب كلينتون ونظرت إليه قبل أن تبتسم أمام الكاميرا لالتقاط الصورة.

لف كلينتون ذراعه حول خصر لوينسكي وبدا أنه يجذبها نحوه. وما ان انتهى المصور من التقاط الصورة بدأت المتدربة في الابتعاد وربتها الرئيس على ظهرها.

في ذلك الوقت، كان كلينتون ولوينسكي منخرطين في علاقة جنسية لأكثر من عامين، وفقا لتحقيقات القاضي كينث ستار الذي حقق في الفضية التي هزت البيت الأبيض في ذلك الوقت.