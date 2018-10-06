"بريكست تنبح".. كلاب تشارك في مظاهرة بوسط لندن

لندن (د ب أ)

تعتزم مجموعة من أصحاب الكلاب، التي تضغط من أجل اجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، تنظيم مسيرة وسط لندن غدا الأحد تحت شعار "بريكست تنبح"، مصطحبين حوالي خمسة آلاف كلب.

وقال الصحفي دانيال الكان، مؤسس مجموعة "وفريندوم" في تصريحات لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) حول رؤيته بشأن هذا الحدث الذي يشهد حشد عدد كبير من الكلاب في مكان واحد، إنهم طلبوا من الراغبين في المشاركة في المسيرة اصطحاب كلابهم معهم ، بشرط أن تكون كلابا غير مدرجة ضمن قائمة الكلاب الخطيرة، وبهذه المناسبة سيتم منح جوائز أيضا لأكثر الكلاب أناقة.

وتتمثل الفكرة الرئيسية للحملة، هي استخدام الكلاب للضغط من أجل إجراء استفتاء ثان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويخشى الكثير من السياسيين والنشطاء الموالين للاتحاد الاوروبي من ألا تحظى مقترحات "تشيكرز" التي قدمتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لخروج بريطانيا من التكتل، والتي تشمل سجل قواعد مشتركة مع الاتحاد الاوروبي حول الاتجار في السلع، بقبول من جانب الاتحاد الاوروبي أو من جانب أغلبية في البرلمان البريطاني، حتى لو تم تعديل خططها، مما يعنى خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في مارس، بدون اتفاق.

ويسبق كرنفال الكلاب، الذي ينظم غدا الاحد مسيرة من أجل تصويت شعبي أوسع نطاقا، من المقرر تنظيمه في 20 تشرين أول/أكتوبر الجاري من أجل استفتاء ثان لخروج بريطانيا من التكتل.

وكانت أغلبية قد صوتت في يونيو 2016، لصالح خروج بريطانيا من التكتل.