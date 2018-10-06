إصابة شخصين في إطلاق نار على سيارة إسعاف شرقي إيران

زاهدان، إيران (د ب أ)

قال رئيس مركز الطوارئ التابع لجامعة العلوم الطبية في مدينة ايرانشهر شرقي إيران، إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار علي سيارة اسعاف ،ما اسفر عن إصابة شخصين .

واضاف محمود رضا ناصح، اليوم السبت، لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن سيارة الاسعاف تعرضت لإطلاق النار من مجهولين في الطريق، وهى تنقل شخصا مصابا ،ما أسفر عن إصابة السائق والمرافق الطبي.

وتابع أن قوى الأمن الداخلي تتابع الحادث.

ولم يقدم المسؤول الإيراني أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

يأتي الحادث بعد هجوم على عرض عسكري في مدينة الاهواز جنوب غربي إيران في الشهر الماضي، خلف العشرات من القتلى والجرحى .