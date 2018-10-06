الحوثيون يمنعون يمنيين من الخروج بـ "ثورة جياع" في صنعاء

صنعاء (د ب أ)

منع مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية اليوم السبت، يمنيين من تنظيم "ثورة جياع" في العاصمة صنعاء، وهددوهم بالسلاح، واعتقلوا عددا منهم.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)"اعتقل الحوثيون عددا من المواطنين بينهم نساء حاولن المشاركة في هذه الاحتجاجات، واقتادوهن إلى مكان مجهول".

وأشار السكان إلى أن العاصمة صنعاء تشهد استنفارا أمنياً كبيرا من قبل مسلحي الحوثيين الذين نشروا مسلحيهم ودورياتهم العسكرية بشكل مكثف في معظم شوارع صنعاء، مع نشر نقاط تفتيش أمنية إلى جانب الزينبيات (نساء مسلحات لدى الجماعة).

ويوم أمس الجمعة، حذرت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين من الانخراط في المظاهرات التي دعا إليها مواطنون وناشطون وحقوقيون يمنيون، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك "سيلقى جزاءه الرادع وفقا للقوانين".

ومنذ أكثر من أسبوع تم تدشين حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالخروج بـ "ثورة الجياع" ضد الجميع(الشرعية والتحالف والحوثيين)" تنديداً بانهيار العملة المحلية والانهيار الاقتصادي الكبير الذي تشهده البلاد.