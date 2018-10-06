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بن سلمان يتحدث عن ترامب وخاشقجي ومستقبل السعودية (تغطية خاصة)

11:22 ص السبت 06 أكتوبر 2018
بن سلمان يتحدث عن ترامب وخاشقجي ومستقبل السعودية (تغطية خاصة)

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

القاهرة – (مصراوي)

تحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن علاقة بلاده بالولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب، وعن أزمة الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

وفي حوار مطول مع وكالة بلومبرج الأمريكية، أجراه مساء يوم الأربعاء ونُشر أمس الجمعة، كشف بن سلمان عن تفاصيل جديدة بشأن صندوق الثروة السيادي السعودي وخطة طرح أسهم عملاق النفط أرامكو في البورصة.

كما كشف الأمير السعودي، عن صفقة وصفها بالكبرى سيجرى الإعلان عنها خلال أسبوعين بالإضافة إلى تطورات مدينة نيوم السياحية.

وإليكم أبرز ما قاله ولي العهد:

بعد تصريحات ترامب عن السعودية.. بن سلمان: لن ندفع مقابل أمننا

ولي العهد السعودي يعلن طرح أسهم "أرامكو" في البورصة 2021

بن سلمان: خاشقجي ليس في القنصلية.. ونرحب بتفتيش السلطات التركية

ولي العهد السعودي: يجب على كندا الاعتذار والاعتراف بخطأهم

ولي العهد السعودي: قطر وإيران وراء شبكة التجسس المضبوطة مؤخرًا

ولي العهد السعودي: لا نريد حزب الله جديد في المنطقة

ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة بعدم حدوث نقص في المعروض من البترول

ولي العهد السعودي: خصخصة أكثر من 20 شركة في 2019

بن سلمان: صندوق الثروة السيادية السعودي سيتجاوز 600 مليار دولار في 2020

جواسيس قطر واعتذار كندا والرد على ترامب.. أبرز تصريحات "بن سلمان" مع بلومبرج

محمد بن سلمان السعودية دونالد ترامب جمال خاشقجي مدينة نيوم السياحية

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