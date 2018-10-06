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متظاهرون يتدفقون على غابة ألمانية في مسيرة مناهضة للفحم

11:02 ص السبت 06 أكتوبر 2018
متظاهرون يتدفقون على غابة ألمانية في مسيرة مناهضة للفحم

أرشيفية

آخن، ألمانيا (د ب أ)

وصلت أول مجموعة من المتظاهرين إلى غابة "هامباخ" الالمانية في مسيرة مناهضة للفحم.

وقالت متحدثة باسم الشرطة "نشهد بالفعل تدفقا كبيرا".

وكانت جماعات بيئية، من بينها منظمة "جرينبيس" والاتحاد الألماني لحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة قد دعت إلى المسيرة اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يشارك فيها حوالي 20 ألف شخص.

وفي انتصار مزدوج لنشطاء حماية البيئة، أمرت محكمة شركة (آر دبليو إي) لإنتاج الطاقة، التي تريد إجراء عمليات استخراج الفحم البني في المنطقة ، بوقف عمليات قطع الاشجار من الغابة.

وكانت الغابة قد احتلت العناوين الرئيسية في الاسابيع الأخيرة، فيما قامت الشرطة بإزالة حوالي 60 بيتا من الاشجار بناها المتظاهرون، الذين يشنون حملة ضد خطط شركة "آر.دبليو.آي" منذ سنوات.

ألمانيا مسيرة مناهضة للفحم حماية البيئة منظمة جرينبيس الاتحاد الألماني لحماية البيئة الفحم

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