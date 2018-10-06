من الاتحادية إلى المتحف المصري.. تعرف على جدول زيارة ميلانيا ترامب

القاهرة- (مصراوي):

تصل ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مصر صباح اليوم السبت، في أخر محطات جولتها الأفريقية التي تقوم بها بمفردها.

ومن المقرر أن تستمر زيارتها من الساعة 11:30 صباحًا، وحتى 5 مساءًا، حسب ما أعلنه البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن ميلانيا ستتوجه إلى قصر الاتحادية لمقابلة السيدة الأولى انتصار السيسي.

بعد ذلك ستتوجه السيدة الأولى إلى مقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، ثم تزور المتحف المصري الكبير، ومنطقة الأهرامات الأثرية، ثم تعود إلى المطار من أجل المغادرة إلى ايرلندا.