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    السلطة الفلسطينية تبحث غدا تنفيذ قرارات بشأن العلاقة أمريكا وإسرائيل

    10:05 ص السبت 06 أكتوبر 2018
    السلطة الفلسطينية تبحث غدا تنفيذ قرارات بشأن العلاقة أمريكا وإسرائيل

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    رام الله- (د ب أ):

    تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية غدًا الأحد اجتماعا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

    وقال عضو اللجنة التنفيذية صالح رأفت، لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إن المسألة الرئيسية على جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية هي وضع الجدول الزمني لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بشأن العلاقة مع الإدارة الأمريكية، وبشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

    وأضاف رأفت أن "اللجنة التنفيذية ستبحث أيضا التحرك على الصعيد الدولي والمقاومة الشعبية لكل الإجراءات التي تستهدف القدس الشرقية وتكريس الاحتلال والاستيطان، ومن أجل فك الحصار عن شعبنا في قطاع غزة وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، ودعم الجهود التي تقوم بها القيادة المصرية من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع في أكتوبر الماضي".

    فلسطين أمريكا إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس

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