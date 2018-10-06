إعصار "كونج ري" يغادر شبه الجزيرة الكورية

سول- (د ب أ):

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن الإعصار "كونج ري" غادر شبه الجزيرة الكورية متوجِّهًا نحو البحر الشرقي، في المياه القريبة من مدينة بوهانج، بمقاطعة كيونج سانج الشمالية، في حوالي الساعة 12 و40 دقيقة ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

ووصل الإعصار إلى شبه الجزيرة الكورية قبل الساعة العاشرة صباح اليوم، ومرَّ عبر المناطق الجنوبية في البلاد لمدة 3 ساعات.

ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار نحو شمال جزر دوكدو، بحلول الساعة السادسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، بحسب الإذاعة الكورية.

وقالت إدارة الأرصاد إن الإعصار غادر البلاد قبل الوقت المتوقع، وبلغت سرعة الرياح عند مغادرته 53 كيلومترا في الساعة.

ومع ذلك، فقد ظلت التحذيرات المتعلقة بالإعصار سارية حتى الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث تتوقع إدارة الأرصاد هبوب رياح قوية في معظم أنحاء البلاد، حتى غد الأحد، ونصحت باتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ويعد إعصار كونج ري هو الإعصار الخامس والعشرون لهذا العام.