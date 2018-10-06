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    الصين تعلن مقتل 3 من رعاياها في هجوم مسلح بجمهورية أفريقيا الوسطى

    09:51 ص السبت 06 أكتوبر 2018
    الصين تعلن مقتل 3 من رعاياها في هجوم مسلح بجمهورية أفريقيا الوسطى

    الصين

    بكين/بانغي - (أ ش أ):

    أعلنت السفارة الصينية في جمهورية أفريقيا الوسطى مقتل ثلاثة مواطنين صينيين بعد تعرضهم لهجوم مسلح من جانب قطاع طرق.

    وأوضحت السفارة –في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم السبت- أن قاربا يقل أربعة صينيين وشابا محليا انقلب أمس الأول الخميس في بلدة "سوسو – ناكومبو" بأفريقيا الوسطى، حيث اختفى الشاب المحلي، ما دفع الصينيين الناجين للتوجه إلى مركز للشرطة لإبلاغه بالحادث، حيث هاجمهم قطاع طرق ليقتلوا ثلاثة منهم ويصيبوا الرابع بجروح خطيرة إلى جانب تعرض مركز الشرطة للهجوم والنهب.

    وأشارت السفارة إلى أن "تشن دونغ" سفير الصين لدى جمهورية أفريقيا الوسطي اتصل برئيس البلاد "فوستين أرشانج تواديرا"، والتقى رئيس الوزراء "سيمبليس- ماثيو ساراندجي" ووزير الداخلية المكلف بالأمن العام "هنرى وانزيت لينجيسارا"، حيث أدانوا وحشية الجناة، وأعربوا عن تعازيهم لأسر الضحايا وللصين حكومة وشعبا.

    ودعا السفير الصيني سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى القيام بكل ما يلزم لضبط المجرمين ومعاقبتهم، وكذلك ضمان سلامة المواطنين الصينيين وحقوقهم ومصالحهم المشروعة الأخرى في جمهورية إفريقيا الوسطى.

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