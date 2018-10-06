انفجار سيارة مفخخة وسط الفلوجة بالعراق وإصابة شرطي بجروح

بغداد- أ ش أ:

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بانفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الفلوجة شمال غرب العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر- في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "سيارة مفخخة كانت بالقرب من محال للصرافة في الفلوجة، انفجرت صباح اليوم ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح".

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته.

يذكر أن مدينة الفلوجة تتمتع باستقرار أمني بعد تحريرها من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى تفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة توقع خسائر بشرية وأضرارا مادية في بعض الأحيان.