موسكو: توريد (إس-300) لسوريا غير موجه ضد أي دولة ثالثة

موسكو (أ ش أ)

أكدت روسيا أن توريد عدد من منظومتها الصاروخية للدفاع الجوي من طراز "إس-300" للجيش السوري ليس موجها ضد أي دولة ثالثة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الجمعة، عن نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوجدانوف ، "إن هذه العملية مكرسة لتعزيز الأمن وهي ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة".

وأضاف بوجدانوف "إن هذه المنظومة تحمل طابعا دفاعيا بحتا ونشرها هناك يهدف لضمان أمن عسكريينا في مطار حميميم".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أعلن ، خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء مجلس الأمن الروسي ، عن إنجاز عملية توريد مجموعة من منظومات (إس-300) الصاروخية إلى سوريا.

وقال شويجو "هذه الدفعة شملت 49 قطعة من المعدات العسكرية ، بينها لواقط الإضاءة والأنظمة الأساسية لتحديد الأهداف وآليات التحكم و4 منصات إطلاق".

وجرى ذلك بعد أن أسقط بالخطأ صاروخ أطلقته قوات الدفاع الجوي السورية ، في محاولة لصد هجوم من الطيران الإسرائيلي ، من منظومة من طراز (إس-200) ، يوم 17 سبتمبر الماضي ، طائرة استطلاع روسية من نوع (إيل-20) فوق مياه البحر الأبيض المتوسط كان على متنها 15 عسكريا قتلوا جميعا ، وحملت وزارة الدفاع الروسية إسرائيل كامل المسؤولية عن الحادث ومقتل العسكريين الروس ، واصفة تصرفات القوات الإسرائيلية بالإهمال الإجرامي.