العالم في صور: طفل فلسطيني آخر يودع العالم.. وفيل صغير يصدم زوجة ترامب
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين حول العالم أبرز الأحداث على مدار اليوم، وكان من بينها توديع طفل فلسيطيني آخر عالمنا بعد إصابته برصاصة في الصدر على يد الجيش الإسرائيلي، ومباغتة فيل صغير في كينيا لميلانيا ترامب، وصدمها، ما أدى إلى اختلال توازنها.
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