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    أبرز التصريحات في 24 ساعة: رسالة السيسي إلى آبي أكدت أهمية دفع مسار التعاون بين البلدين

    01:30 ص السبت 06 أكتوبر 2018
    أبرز التصريحات في 24 ساعة: رسالة السيسي إلى آبي أكدت أهمية دفع مسار التعاون بين البلدين

    كتب – مصراوي:
    قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه حمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لتهنئته بإعادة انتخابه، والتأكيد على أهمية الدفع قدما بمسار التعاون الثنائي، بينما أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة لن تدفع شيئًا مقابل أمنها، فيما هنأ رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، الجمعة، الناشطة الإيزيدية نادية مراد، على فوزها جائزة نوبل للسلام.

    الرئيس السيسي شينزو ابي اليابان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دونالد ترامب

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