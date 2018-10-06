حول العالم في 24 ساعة: فوز الإيزيدية نادية مراد والطبيب دوني موكويجي بجائزة نوبل للسلام

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، بدء تحقيق في فرنسا بعد اختفاء مدير الشرطة الدولية مينج هونج وي، ورد الصين على اتهامات أمريكا بشأن قضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي، وفوز الإيزيدية نادية مراد والطبيب دوني موكويجي بجائزة نوبل للسلام.