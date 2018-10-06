أبرز عناوين الصحف: ترامب مكانه السجن

القاهرة - مصراوي:

لا يوجد شيء مؤكد في سوريا، سوى أن الرئيس بشار الأسد فاز بالحرب، حسبما تقول صحيفة "هآرتس"، فيما نشر الكاتب والصحفي الأمريكي الشهير، مايكل توماسكي، مقالًا في صحيفة "ديلي بيست"، أكد فيه أن المكان الحقيقي لرئيس الولايات المتحدة هو السجن، وأكد الكاتب الإسرائيلي عاموس هاريل، أن هناك سباقًا مع الزمن يحدث في قطاع غزة المُحاصر لتفادي أي تصعيد عسكري آخر.