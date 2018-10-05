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أمين عام الأمم المتحدة يهنئ مراد وموكويجي بجائزة نوبل

10:28 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
أمين عام الأمم المتحدة يهنئ مراد وموكويجي بجائزة نوبل

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك (أ ش أ)

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الناشطة العراقية نادية مراد سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي، لحصولهما على جائزة نوبل للسلام مناصفة.

وقال جوتيريش - خلال مؤتمر صحفي بالمقر الدائم في نيويورك حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة - إن مجلس الأمن قد أدان بالإجماع قبل عشر سنوات العنف الجنسي كسلاح في الحرب، وإن لجنة نوبل اليوم اعترفت بجهود نادية مراد و دنيس موكويجي كأدوات حيوية للسلام.

وأضاف جوتيريش "من خلال تكريم هؤلاء المدافعين عن الكرامة الإنسانية، فإن هذه الجائزة تعترف أيضا بعدد لا يحصى من الضحايا في جميع أنحاء العالم الذين غالبا ما كانوا يتعرضون للوصم والتخفي والنسيان، وهذه الجائزة لهم أيضا".

وأفاد الأمين العام بأن نادية مراد سلطت الضوء على إساءات لا توصف وقعت في العراق عندما استهدف تنظيم "داعش" الإيزيديين، خاصة النساء والفتيات، كما واصلت تقديم الدعم لضحايا الاتجار بالبشر والاستعباد الجنسي وتحقيق العدالة ضد المجرمين، باعتبارها سفيرة للنوايا الحسنة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة منذ عام 2016.

ووصف جوتيريس الدكتور موكويجي بأنه بطل لا يعرف الخوف، عمل من أجل حقوق النساء اللواتي وقعن في صراع مسلح وعانين فيه من الاغتصاب والاستغلال وغيرها من الانتهاكات المروعة.

ومنحت جائزة نوبل للسلام هذا العام للناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة لكرامة الناجين من الاتجار بالبشر، والطبيب الكونغولي دنيس ميكويجي الذي كرس حياته لمكافحة الاعتداءات الجنسية ضد النساء.

هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نادية مراد دنيس موكويجي جائزة نوبل
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