ولي العهد السعودي: المملكة ملتزمة بعدم حدوث نقص في المعروض من البترول

الرياض (د ب أ)

قال ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة لا تقرر سعر النفط على مدار تاريخها.

جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة بلومبرج اليوم الجمعة، عن سبب شعور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتذمر من ارتفاع سعر برميل النفط إلى نحو 80 دولارا مؤخرا، ودعوته للسعودية للعمل على خفض الأسعار.

وأكد الأمير محمد "على مدى تاريخ السعودية لم نقرر قط ما إذا كان سعر النفط صحيحًا أم لا. سعر النفط يعتمد على العرض والطلب وبناءً عليهما يتحدد سعر النفط".

وتابع "إن ما التزمنا به في السعودية، هو التأكد من عدم وجود نقص في المعروض. لذلك نحن نعمل مع حلفائنا في أوبك والدول غير الأعضاء في أوبك، للتأكد من وجود معروض مستدام لدينا من النفط، وأنه ليس هناك نقص، وأن هناك طلب جيد، والذي لن يخلق مشاكل للمستهلكين وخططهم وتنميتهم".

وأوضح الأمير محمد أن ترامب طلب من السعودية والدول الأخرى الأعضاء في أوبك، توفير نقص المعروض في الأسواق الناتج عن خفض الصادرات الإيرانية بنحو 700 ألف برميل يوميا.

وكشف الأمير أن السعودية وشركائها من كبرى الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك قامت بزيادة صادراتها بحوالي 5ر1 مليون برميل يوميًا.

وقال :"نحن قمنا بعملنا وأكثر، نحن نعتقد بأن الأسعار المرتفعة لدينا في الشهر الماضي ليست بسبب إيران فهي على الأغلب بسبب الأمور التي تحدث في كندا والمكسيك وليبيا وفنزويلا وغيرها من الدول التي أدت إلى ارتفاع السعر قليلًا ولكن بسبب إيران بالطبع لا".

وأشار الأمير محمد إلى أن المملكة تنتج نحو 7ر10 مليون برميل يوميا، ولديها مخزونٌ احتياطي يقدَّر بـ 3ر1 مليون برميل يوميًا دون أي استثمار، جاهزة في حال احتاج السوق لذلك.