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مفتي جبل لبنان: الحريري أنقذ الدولة.. وعلى الجميع أن يتعاونوا معه لتجاوز العقبات

10:26 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
مفتي جبل لبنان: الحريري أنقذ الدولة.. وعلى الجميع أن يتعاونوا معه لتجاوز العقبات

رئيس الوزراء سعد الحريري

بيروت (أ ش أ)

أكد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، أن رئيس الوزراء سعد الحريري، قام بدور تاريخي أنقذ به لبنان بأكمله ومنهيا فترة الفراغ الرئاسي، من خلال اختياره العماد ميشال عون رئيسا للبلاد، وأن هذا الموقف يستدعي التقدير ومبادلته بالمثل، وأن تتعاون كافة القوى السياسية معه.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مفتي جبل لبنان عقب لقائه "الحريري" مساء اليوم، بمقر إقامة الأخير ببيت الوسط، حيث استعرض مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف الأوضاع العامة في لبنان وتطوراتها، خاصة في ما يتعلق بالتأخير في تشكيل الحكومة.

وقال الشيخ الجوزو إن الحريري أبدى تفاؤلا كبيرا بقرب حل أزمة التأليف الحكومي "وقد بشرنا خيرا في هذه المسألة".. بحسب وصفه.

وأضاف: ".. ونريد أن نذكر أن الحريري أنقذ الدولة والبلد باختياره العماد عون رئيسا، ونرى أنه لا بد اليوم من تقدير موقفه هذا ومبادلته بالمثل، فلا يكون العطاء من قبلنا نحن فقط، لأن الدولة تتأثر للغاية جراء هذا التأخير الحاصل، والناس يعانون حالة من القلق، ولابد بالتالي من تعاون الجميع من أجل حل كافة العقد التي تواجهنا، لمصلحة البلد والمواطنين".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري كان قد أعلن بالأمس في مقابلة تلفزيونية أن إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية قد يستغرق ما بين أسبوع إلى 10 أيام.

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محمد علي الجوزو مفتي جبل لبنان سعد الحريري ميشال عون

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