بوجدانوف: دي ميستورا قد يزور موسكو قبل نهاية الشهر الجاري

موسكو (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قد يزور روسيا قبل نهاية الشهر الجاري.

ولدى رده على سؤال حول إمكانية هذه الزيارة، قال بوجدانوف - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية-: "هذا أمر غير مستبعد".

وأشار إلى أن "هناك اتصالا دائما مع دي ميستورا، حيث كانت هناك اتصالات في جنيف ونيويورك، ولا أستبعد أنه من الممكن أن يأتي في أي وقت إلى موسكو، أو أي مكان آخر، حيث يكون اللقاء ممكنا. هناك لقاءات منتظمة في جنيف، حيث تتواجد بعثتنا الدائمة. وإذا كانت هناك حاجة وضرورة إلى مجيئه لـ موسكو، فنحن دائما سعداء برؤيته".