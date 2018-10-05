ولي العهد السعودي: يجب على كندا الاعتذار والاعتراف بخطأهم

كتب - هشام عبد الخالق:

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن على كندا الاعتذار عما بدر منها والاعتراف بخطأهم.

وقال بن سلمان، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن الكنديين اتخذوا إجراءات ضد قوانين الأمم المتحدة وضد المبادئ الدبلوماسية، وتدخلوا في قضايا ليست من اختصاصهم، مؤكدًا أن عليهم الاعتذار عما حدث.

وأضاف بن سلمان، يجب عليهم الاعتراف بخطأهم، وأعتقد أنهم يعرفون جيدًا ارتكابهم لخطأ، وسنرى كيف ستعود العلاقات إلى ما كانت عليه.

وعن الأزمات التي تقابل السعودية مع جيرانها وقضية الريتز كارلتون وقطر وكندا وألمانيا وتأثير ذلك على الاسثتمار في السعودية، قال بن سلمان إن هذا شيء طبيعي أن يكون للدولة خلافات مع دول أخرى وأن يسعوا لإبرام الصفقات الجيدة وتحقيق التفاهم، وكل زعيم دولة يحاول تحقيق الأفضل لبلاده فهذه وظيفته.

وعن عودة السفير السعودي إلى ألمانيا، أكد بن سلمان عودة الأمير فيصل إلى منصبه كسفير للسعودية في ألمانيا، ومن ثم سيكون هناك سفير آخر جديد.