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ولي العهد السعودي يعلن بيع أسهم "أرامكو" في 2021

08:33 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
ولي العهد السعودي يعلن بيع أسهم "أرامكو" في 2021

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن الخطة المتوقفة لبيع الأسهم في شركة النفط العملاقة "أرامكو" ستمضي قدمًا، واعدًا بإجراء اكتتاب أولي بحلول عام 2021، والتشبث برؤيته الطموحة للشركة التي تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار أو أكثر.

وتوضح تلك التعليقات، التي ذكرتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تصميم محمد بن سلمان البالغ من العمر 33 عامًا على المضي قدمًا في الطرح العام الأولي، حتى بعد تغيير الجدول الزمني الأصلي بسبب الشكوك حول تقييم الشركة.

وقال بن سلمان في مقابلة مع الوكالة بقصره في القصر الملكي بالرياض: "أعتقد أن الاكتتاب العام سيكون في أواخر عام 2020 أو بدايات 2021، وسيقرر المستثمر السعر عندما يحين وقت البيع، وأعتقد أنه سيكون أعلى من 2 تريليون دولار".

وأضاف بن سلمان، أن الاكتتاب الأولي بنسبة 100% في صالح الدولة، متابعًا أن الجميع سمع عن إشاعات إلغاء السعودية لبيع بعض الأسهم في شركة أرامكو، وأن هذا سيؤدي لتأجيل رؤية 2030، ولكن هذا ليس صحيحًا.

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