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رئيس مجلس الأمة الكويتي يستنكر الإساءات إلى لبنان

08:33 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
رئيس مجلس الأمة الكويتي يستنكر الإساءات إلى لبنان

الكويت (أ ش أ)

استنكر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ما ورد فى واحدة من الصحف الكويتية من إساءات تجاه اللبنانيين.
وأكد الغانم - خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الجمعة برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - متانة العلاقات الكويتية اللبنانية، وتقدير الكويت الى نبيه بري.

وبدوره أكد نبيه بري، خلال الاتصال، أن عشرات المقالات لن تؤثر على علاقة لبنان مع الكويت، ولا على علاقته الشخصية بدولة الكويت.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، قد أكد، في تصريح صحفي الليلة الماضية، الرفض القاطع لما جاء في افتتاحية إحدى الصحف الكويتية، والتى تضمنت إساءات مشينة للبنانيين، مؤكدا أسف الكويت البالغ لما ورد في المقال من إساءة للأشقاء في لبنان، مشددا على أن المقال إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه، لا وجهة النظر الرسمية التي تحرص من خلالها الكويت على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين.

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مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم لبنان

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