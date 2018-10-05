شكري: رسالة السيسي إلى آبي أكدت أهمية دفع مسار التعاون بين البلدين

القاهرة (أ ش أ)

قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه حمل رسالة من السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لتهنئته بإعادة انتخابه، والتأكيد على أهمية الدفع قدما بمسار التعاون الثنائي من خلال آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية -على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- أنه التقى اليوم الجمعة مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي خلال زيارته إلى العاصمة اليابانية طوكيو، وأنه أجرى مع الجانب الياباني مباحثات بناءة في مختلف أوجه التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أنه خلال زيارته إلى طوكيو، كانت الفرصة جيدة أيضا لمناقشة مشروعات التعاون المشترك بين مصر واليابان واستكشاف فرص جديدة للاستثمار، خلال لقاءاته مع أعضاء مجلس الأعمال الياباني المصري، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، وأعضاء رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية المصرية.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه يتطلع غدا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا 'التيكاد' وعرض الرؤية المصرية للدفع بجهود التنمية الشاملة في إفريقيا، فضلا عن التنسيق مع الجانب الياباني، ووضع أجندة مؤتمر التيكاد للعام المقبل وفقا للمتطلبات التنموية لدول القارة، وذلك في إطار الرئاسة المشتركة المصرية- اليابانية للتيكاد لعام 2019.