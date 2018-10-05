مقتل وإصابة 17 حوثيًا بنيران الجيش اليمني في البيضاء

عدن (أ ش أ)

أعلن الجيش اليمني، مقتل وإصابة ما لايقل عن 17 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، بنيران القوات في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وقال مصدر ميداني يمني - في تصريح نقله الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) - إن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة تسلل للعناصر الانقلابية على مواقع للجيش في اليسبل ومخابي القردعي في جبهة قانية.

وأكد المصدر أن مواجهات عنيفة أعقبت محاولة الانقلابيين التسلل، وتكبدوا خلالها خسائر كبيرة في الأرواح فيما لاذ العشرات منهم بالفرار باتجاه منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمالي البيضاء.

وذكر أن قوات الجيش استعادت طقمًا قتاليًا وعددًا من الأسلحة المتنوعة كانت الميليشيات نهبتها من معسكرات الجيش.