وزير شئون الشرق الأوسط البريطاني يحضر مجموعة عمل مشتركة مع عُمان

لندن (أ ش أ)

توجه وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت، اليوم الجمعة، إلى مسقط لحضور الاجتماع الـ 14 لمجموعة العمل المشتركة بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان.

وتركز مجموعة العمل المشتركة، التي تنطلق يوم الأحد المقبل، على تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات مثل التجارة والتعليم والسياحة، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لوزارة الخارجية البريطانية أنه أثناء وجود أليستر بيرت في مسقط، ستتاح الفرصة للوزير للإطلاع على مجالات أخرى للتعاون بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان، ويشمل ذلك مشروعا بين الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد العماني لكرة القدم، حيث سافر المدربون في المملكة المتحدة من بورنموث إلى عُمان لتدريب مدربي كرة القدم العمانيين.

وأشار البيان إلى أن الوزير البريطاني أليستر بيرت سيحضر اجتماع طاولة مستديرة مع خريجات الجامعات البريطانية التي تعمل الآن في سلطنة عمان.