"الملك سلمان للإغاثة" يدين استهداف الحوثيين لمخيم في مديرية الخوخة باليمن

الرياض (أ ش أ)

أدان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشدة الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية، حيث استهدفت اليوم /الجمعة/ مخيم "بني جابر" في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة اليمنية بثلاث قذائف عشوائية؛ مما أسفر عن وفاة امرأة وإصابة عدد كبير من النازحين القاطنين في المخيم بإصابات بالغة من بينهم عدد من الأطفال.

وذكر بيان للمركز - أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة - "أن هذه الجريمة الإنسانية البشعة لم تراع مبادئ حقوق الإنسان ولا القانون الإنساني الدولي".. مهيبًا بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي للوقوف بحزم أمام هذه الجريمة الإنسانية التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية وانتهكت خلالها كل المبادئ الدولية وحقوق الإنسان، وتكرار هذه الأفعال غير المسؤولة في التعدي على المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من المركز ونهبها وإعاقة وصول البعض منها إلى الأهالي الذين هم بأمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى الاعتداء على الآمنين من الأطفال والنساء وكبار السن وترويعهم في مخيمات النزوح".