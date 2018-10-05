مسؤول روسي: لقاء محتمل بين بوتين ومحمد بن سلمان الشهر المقبل

كتب – محمد عطايا:

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوجدانوف، إن هناك احتمالية للقاء مرتقب بين فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الشهر المقبل، خلال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

وأضاف في تصريحات لوكالة "نوفوستي" اليوم الجمعة، أنه في حالة تواجد ولي العهد السعودي ببوينس آيرس، فمن الممكن حينها أن يكون هناك تواصل من نوع ما.

وأشار بوجدانوف، إلى أن اللقاء من الممكن أن يكون جزءًا مهمًا من التحضير لزيارة الرئيس الروسي إلى المملكة العربية السعودية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف مطلع الشهر الماضي، أنه جاري بحث مسألة زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "تعلمون أن ملك السعودية، الذي زار روسيا الاتحادية، دعا بوتين لزيارة الرياض في أي وقت يناسبه. وتعلمون أن وزيري خارجية السعودية وروسيا بحثا مسألة الإعداد لتلك الزيارة، وسنعلمكم بمجرد الاتفاق على ميعادها".