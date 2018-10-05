مجلس الشيوخ الأمريكي يدفع بترشيح كافانو تمهيدًا للتصويت النهائي

واشنطن (د ب أ)

أزيلت أول عقبة في طريق محاولة بريت كافانو الحصول على منصب يتولاه طيلة حياته بالمحكمة العليا الأمريكية، باقترابه من تصويت نهائي بمجلس الشيوخ من المتوقع ان يجرى غدًا السبت.

وبعد أسبوع من التأجيلات للسماح لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بالتحقيق في المزاعم بسوء السلوك الجنسي ضده، يشير التصويت الإجرائي الذى جري اليوم إلى أنه من المحتمل أن يتم تأكيد ترشيحه.

وكانت بروفيسور علم النفس كريستين بلازى فورد، قد أدلت بشهادتها أمام جلسة استماع قضائية في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، قالت فيها إن كافانو حاول وهو فى حالة سكر أن يغتصبها عندما كانا في المدرسة الثانوية. كما تقدمت امرأتان أخريان بادعاءات ضد كافانو.