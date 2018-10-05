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موكويج الفائز بنوبل للسلام يهدي الجائزة للسيدات المصابات بالحروب

05:01 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
موكويج الفائز بنوبل للسلام يهدي الجائزة للسيدات المصابات بالحروب

دينيس موكويج

كتب – محمد عطايا:

أهدى الطبيب دينيس موكويج، من جمهورية الكونغو، والفائز بجائزة نوبل للسلام 2018، للسيدات المصابات بالحروب، واللاتي تواجهن العنف يوميًا في العالم، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2018 للطبيب، دينيس موكويج، من جمهورية الكونغو، والعراقية، نادية مراد، بفضل جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحرب والصراع المسلح.

وتقول لجنة نوبل إن الطبيب الكونغولي، دينيس موكويج، كان "أهم وأكبر رمز موحد على الصعيدين الوطني والدولي للنضال من أجل إنهاء العنف الجنسي في الحروب والنزاعات المسلحة".

دينيس موكويج جائزة نوبل للسلام ضحايا الحروب

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مفوضة حقوق الإنسان: الفائزان بنوبل للسلام كافحا لمواجهة العنف الجنسي
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