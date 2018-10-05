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تمديد حالة الطوارئ في تونس لشهر إضافي

04:50 م الجمعة 05 أكتوبر 2018
تمديد حالة الطوارئ في تونس لشهر إضافي

الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

تونس (د ب أ)

أعلنت تونس اليوم الجمعة، مد حالة الطوارئ في البلاد والسارية منذ نوفمبر عام 2015 لشهر إضافي.

وأفادت الرئاسة التونسية في بيان لها اليوم، إن الرئيس الباجي قايد السبسي قرر عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي تمديد حالة الطوارئ بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

ويبدأ سريان التمديد بدءا من يوم 8 اكتوبر الجاري لمدة شهر اضافي حتى يوم 6 نوفمبر.

وكان آخر تمديد لحالة الطوارئ قد استمر نحو سبعة أشهر منذ 12 مارس الماضي.

وحالة الطوارئ معلنة في تونس منذ التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة يوم 24 نوفمبر عام 2015 والذي أودى بحياة 12 عنصرا أمنيا بجانب منفذ التفجير.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث بجانب حادثين آخرين استهدفا مواقع سياحية خلفا 59 قتيلا من السياح وعنصرا أمنيا في نفس العام.

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