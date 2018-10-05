ترامب يزعم أن المحتجات ضد كافانو تلقين أموالا من سوروس

واشنطن (د ب أ)

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون تقديم أدلة، عبر موقع تويتر، أن النساء اللواتي حاصرن عضو جمهوريا بمجلس شيوخ في مصعد، احتجاجًا على ترشيح بريت كافانو لعضوية الهيئة القضائية للمحكمة العليا، "تلقين أموالا من سوروس وآخرين"، في إشارة إلى الملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس.

وكانت الشرطة الأمريكية بواشنطن، اعتقلت أكثر من 300 متظاهر شاركوا في احتجاج ضد القاضي بريت كافانو، المرشح الرئيس الأمريكي ترامب، للتعيين بالمحكمة العليا، من ضمنهم الممثلة الكوميدية إيمي شومر، بمقر مبنى "الكابيتول"، غاضبين من ترشيحه وهو يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.

ووجه المتظاهرون نداء إلى أعضاء مجلس الشيوخ يرجون فيه رفض مرشح المحكمة العليا، بعد أن اعتصموا في مبناهم ورفعوا لافتات احتجاجية قبل يوم من استعداد الهيئة للتصويت على ترشيح كافانو لأعلى مقعد قضائي في أمريكا.