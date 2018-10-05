موجيريني: جائزة نوبل للسلام هذا العام تحتفل "بشجاعة ورؤية" دينيس موكويجي ونادية مراد

بروكسل- (د ب أ):

ذكرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني اليوم الجمعة أن جائزة نوبل للسلام هذا العام تحتفل بـ"قوة وشجاعة ورؤية" الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي والناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد، اللذين "خاطرا بحياتهما من أجل مساعدة وحماية وإنقاذ الآخرين".

وقالت موجيريني إن "دينيس موكويجي ونادية مراد عملا بلا كلل داخل مجتمعاتهما من أجل تحقيق التغيير وإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب".

وأضافت أنه في حين أن موكويجي كرس "حياته بأسرها" لمساعدة النساء في التغلب على (ويلات) الصراع، فإن مراد "ثارت على فكرة أنه من الممكن معاملة النساء كغنيمة حرب، وأنه من الممكن غض الطرف عن أعمال العنف الجنسية خلال الصراعات باعتبارها ممارسة عادية".

وحصل كل من دينيس موكويجي ونادية مراد على جائزة ساخاروف التي يقدمها البرلمان الأوروبي تكريما لمن يدافعون عن حقوق الانسان والحقوق الاساسية.

وحصل الاتحاد الأوروبي على جائزة نوبل للسلام عام 2012.