إشادة دولية وأممية بمنح "نوبل للسلام" للطبيب الكونغولي والناشطة الإيزيدية

عواصم العالم - أ ش أ

حظي فوز الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي، والناشطة الإيزيدية نادية مراد، اليوم الجمعة، بجائزة (نوبل للسلام) هذا العام، على إشادة الأمم المتحدة، وعدد من قادة الدول والسياسيين بمختلف أنحاء العالم.

فقد أشادت الأمم المتحدة بمنح جائزة نوبل للسلام للعام الحالي للطبيب الكونغولي دينيس موكويجي، والناشطة الإيزيدية نادية مراد.

ووصفت المتحدثة باسم الأمم المتحدة أليساندرا فيلوتشي - في تصريح نقلته شبكة (إيه بي سي) الأمريكية - منح جائزة نوبل للسلام لكل من موكويجي ومراد لعملهما في مكافحة "العنف ضد المرأة كسلاح حرب" بأنه يعد إعلانا رائعا.

من جانبه، هنأ المتحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لامبرت ميندي، الطبيب موكويجي لحصوله على جائزة نوبل للسلام، مشيرا إلى أنه أدى عملا رائعا في علاج ضحايا العنف خلال سنوات الصراع في شرق البلاد.

بدورها، رحبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمنح جائزة نوبل للسلام للطبيب الكونغولي والناشطة الإيزيدية.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن ستيفن سيبرت المتحدث باسم ميركل قوله: "إن المستشارة الألمانية تحترم عمل كل من موكويجي ومراد بشكل كبير"، مشيرا إلى أن مراد جاءت إلى ألمانيا في عام 2015 ضمن برنامج خاص لضحايا العنف من السيدات والتقت ميركل في عام 2016 لمناقشة عملها على مساعدة الآخرين.

وفي السياق، هنأت السفارة الأمريكية في بغداد، الإيزيدية نادية مراد لحصولها على جائزة نوبل للسلام، مشيرة إلى أن عمل مراد مع الناجين وضحايا الفظائع أسهم في مساعدة العديد من النساء والأطفال العراقيين.

وذكرت السفارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "تتقدم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد بالتهاني القلبية إلى نادية مراد على فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2018".

وأضافت السفارة أن عمل نادية مراد مع الناجين من الاتجار بالبشر وضحايا الفظائع أسهم في مساعدة العديد من النساء والأطفال العراقيين الذين كانوا من ضحايا الجرائم البشعة التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي.

كما هنأت الناشطة الباكستانية مالالا يوسفزي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، الفائزين بالجائزة للعام الحالي.

وقالت يوسفزي - في تغريدة لها على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إن أعمال موكويجي ومراد أنقذت أرواحا وساعدت النساء على التحدث عن العنف الذي يواجهونه.

يشار إلى أن يوسفزي قد فازت في 10 أكتوبر عام 2014 بجائزة نوبل للسلام، برفقة الهندي "كايلاش ساتيارثي".

وكانت رئيسة اللجنة النرويجية المانحة لجائزة نوبل للسلام بيريت رايس أندرسون، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، منح جائزة نوبل للسلام للعام الحالي لموكويجي ومراد حيث حققا إسهاما هاما في تركيز الاهتمام على مكافحة جرائم الحرب.