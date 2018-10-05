أين كان الطبيب الكونغولي عندما علم بفوزه بجائزة نوبل للسلام؟

أوسلو- (د ب أ):

قال الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي الذي حصل اليوم الجمعة على جائزة نوبل للسلام بالاشتراك مع الناشطة الحقوقية الإيزيدية نادية مراد ،إنه كان "في غرفة العمليات" عندما علم بفوزه بالجائزة.

وقال موكويجي في تصريحات عبر الهاتف من مستشفى بانزي في مدينة بوكافو لصحيفة "في.جي" اليومية التي تصدر في أوسلو: " جاءت نساء وبدأن في إحداث صخب خارج غرفة العمليات.. ولم أكن في الحقيقة منتبها لما يحدث".

ثم تم إبلاغ موكويجي بعد ذلك بنبأ فوزه بالجائزة من أوسلو، وعلق الطبيب الكونغولي قائلا: "يمكنك أن تتخيل كم تأثرت".

ثم انقطع الاتصال الهاتفي مع موكويجي.

وحصل الطبيب دينيس موكويجي والناشطة الحقوقية نادية مراد على جائزة نوبل للسلام هذا العام مقابل "جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح في الحروب والصراعات المسلحة".

وأمضى موكويجي فترة طويلة من حياته البالغة في مساعدة ضحايا العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث عالج، ودعم آلاف المرضى.