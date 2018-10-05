الامير هاري وقرينته يقومان بجولة جنوبي المحيط الهادئ تشمل 4 دول

ولينجتون/كانبيرا- (د ب أ):

يقوم دوق ساسكس الامير هاري، وقرينته دوقة ساسكس ميجان، بجولة في جنوب المحيط الهادئ في وقت لاحق الشهر الجاري، تستمر 16 يوما، وتشمل أربع دول، هي أستراليا وفيجي وتونجا ونيوزيلندا.

وفي أول جولة للدوق والدوقة على الاطلاق في دول الكومنولث، سيشاهد الأمير هاري وقرينته صغير حيوان الكوالا، وسيصعدان جسر ميناء سيدني، كما سيزور الاثنان بعض أهم الشواطئ البكر في العالم، ويقومان بتسمية صغار طيور الكيوي والمشاركة في احتفال "قذف الأحذية".

تزوج هاري وميجان في مايو في مراسم حضرها حشد هائل من النجوم، وتابعها العالم بأسره.

وتبدأ الجولة الملكية في سيدني، أستراليا، يوم 16 تشرين أول/أكتوبر، قبل أن يتوجه الاثنان جوا إلى فيجي وتونجا في الفترة بين 23 و26 أكتوبر. ثم يعود الزوجان الملكيان إلى سيدني، قبل أن يغادرا المنطقة يوم 28 تشرين أول/أكتوبر إلى نيوزيلندا في جولة تستمر أربعة أيام.

وجاء في بيان رسمي: "هناك تاريخ طويل من الصداقة بين العائلة الملكية وأستراليا وفيجي وتونجا ونيوزيلندا، وصلاتهم بالمملكة المتحدة واسعة".

وأضاف البيان: "يتطلع الدوق والدوقة بشكل كبير إلى التعرف على عادات وثقافات دول الكومنولث الأربع، وقد طلبا أن تتيح لهم هذه الجولة لقاء أكبر قدر ممكن من شعب أستراليا وفيجي وتونجا ونيوزيلندا."

وزار هاري وميجان نيوزيلندا وأستراليا في السابق، ولكن كل على حدا.