الكرملين : روسيا توقع مع الهند عقدا لتوريد منظومة إس -400

موسكو- (د ب ا):

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا وقعت مع الهند عقدا بخصوص توريد منظومة الدفاع الجوي "إس 400" لنيودلهي،بحسب وكالة سوتنيك الروسية .

وجاء التوقيع على هامش زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للهند التي وصل إليها أمس الخميس.

وتقدر قيمة العقد الخاص بمنظومة صواريخ أس -400 بخمسة مليارات دولار.

ومن شبه المؤكد أن تثير هذه الصفقة توترات مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على الصين في الشهر الماضي بسبب شراء أسلحة روسية ، بما في ذلك معدات ذات صلة بمنظومة إس -400.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة روسوبورون اكسبورت ، المصدرة للأسلحة الروسية بسبب تورط روسيا في الأزمة الأوكرانية.

يشار إلى أن روسيا والهند أكبر شريكتين في مجال التعاون العسكري التقني، حيث أن أكثر من 70%أسلحة وعتاد الجيش الهندي روسية الصنع. وتورد روسيا للهند سنويا أسلحة تزيد قيمتها عن 5ر4مليار دولار .